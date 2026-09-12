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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 109
Yusuf
109
12:109
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون ١٠٩
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًۭا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٩
وَمَآ
ﲄ
أَرۡسَلۡنَا
ﲅ
مِن
ﲆ
قَبۡلِكَ
ﲇ
إِلَّا
ﲈ
رِجَالٗا
ﲉ
نُّوحِيٓ
ﲊ
إِلَيۡهِم
ﲋ
مِّنۡ
ﲌ
أَهۡلِ
ﲍ
ٱلۡقُرَىٰٓۗ
ﲎﲏ
أَفَلَمۡ
ﲐ
يَسِيرُواْ
ﲑ
فِي
ﲒ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲓ
فَيَنظُرُواْ
ﲔ
كَيۡفَ
ﲕ
كَانَ
ﲖ
عَٰقِبَةُ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
مِن
ﲙ
قَبۡلِهِمۡۗ
ﲚﲛ
وَلَدَارُ
ﲜ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲝ
خَيۡرٞ
ﲞ
لِّلَّذِينَ
ﲟ
ٱتَّقَوۡاْۚ
ﲠﲡ
أَفَلَا
ﲢ
تَعۡقِلُونَ
ﲣ
١٠٩
ﲤ
Non inviammo prima di te altro che uomini abitanti delle città e che Noi ispirammo. Non viaggiano forse sulla terra e non vedono quale è stata la fine di coloro che furono prima di loro? Certo la dimora dell’altra vita è migliore per quelli che temono [Allah]. Non capite dunque?
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