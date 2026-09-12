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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 108
Yusuf
108
12:108
قل هاذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ١٠٨
قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٨
قُلۡ
ﱰ
هَٰذِهِۦ
ﱱ
سَبِيلِيٓ
ﱲ
أَدۡعُوٓاْ
ﱳ
إِلَى
ﱴ
ٱللَّهِۚ
ﱵﱶ
عَلَىٰ
ﱷ
بَصِيرَةٍ
ﱸ
أَنَا۠
ﱹ
وَمَنِ
ﱺ
ٱتَّبَعَنِيۖ
ﱻﱼ
وَسُبۡحَٰنَ
ﱽ
ٱللَّهِ
ﱾ
وَمَآ
ﱿ
أَنَا۠
ﲀ
مِنَ
ﲁ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ﲂ
١٠٨
ﲃ
Di’: «Ecco la mia via: invito ad Allah in tutta chiarezza, io stesso e coloro che mi seguono. Gloria ad Allah, non sono uno dei politeisti».
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Tafsir Fathul Majid
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