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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 96
Yunus
96
10:96
ان الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يومنون ٩٦
إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٦
إِنَّ
ﳀ
ٱلَّذِينَ
ﳁ
حَقَّتۡ
ﳂ
عَلَيۡهِمۡ
ﳃ
كَلِمَتُ
ﳄ
رَبِّكَ
ﳅ
لَا
ﳆ
يُؤۡمِنُونَ
ﳇ
٩٦
ﳈ
In verità coloro contro i quali si realizza la Parola del tuo Signore non crederanno,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.