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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 93
Yunus
93
10:93
ولقد بوانا بني اسراييل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ٩٣
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍۢ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٩٣
وَلَقَدۡ
ﲃ
بَوَّأۡنَا
ﲄ
بَنِيٓ
ﲅ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲆ
مُبَوَّأَ
ﲇ
صِدۡقٖ
ﲈ
وَرَزَقۡنَٰهُم
ﲉ
مِّنَ
ﲊ
ٱلطَّيِّبَٰتِ
ﲋ
فَمَا
ﲌ
ٱخۡتَلَفُواْ
ﲍ
حَتَّىٰ
ﲎ
جَآءَهُمُ
ﲏ
ٱلۡعِلۡمُۚ
ﲐﲑ
إِنَّ
ﲒ
رَبَّكَ
ﲓ
يَقۡضِي
ﲔ
بَيۡنَهُمۡ
ﲕ
يَوۡمَ
ﲖ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲗ
فِيمَا
ﲘ
كَانُواْ
ﲙ
فِيهِ
ﲚ
يَخۡتَلِفُونَ
ﲛ
٩٣
ﲜ
Insediammo i Figli di Israele in un paese sicuro e li provvedemmo di cibo eccellente e non furono discordi se non quando venne loro la scienza
1
. In verità il tuo Signore, nel Giorno della Resurrezione, deciderà a proposito delle loro divergenze.
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Tafsir Fathul Majid
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