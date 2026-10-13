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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 86
Yunus
86
10:86
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ٨٦
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٨٦
وَنَجِّنَا
ﲞ
بِرَحۡمَتِكَ
ﲟ
مِنَ
ﲠ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲡ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲢ
٨٦
ﲣ
Liberaci, per la Tua misericordia, da questo popolo di miscredenti».
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Tafsir Fathul Majid
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