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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 8
Yunus
8
10:8
اولايك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ٨
أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٨
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱑ
مَأۡوَىٰهُمُ
ﱒ
ٱلنَّارُ
ﱓ
بِمَا
ﱔ
كَانُواْ
ﱕ
يَكۡسِبُونَ
ﱖ
٨
ﱗ
avranno come loro rifugio il Fuoco, per ciò che hanno meritato.
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Tafsir Fathul Majid
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