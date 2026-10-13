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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 77
Yunus
77
10:77
قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هاذا ولا يفلح الساحرون ٧٧
قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَـٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّـٰحِرُونَ ٧٧
قَالَ
ﲼ
مُوسَىٰٓ
ﲽ
أَتَقُولُونَ
ﲾ
لِلۡحَقِّ
ﲿ
لَمَّا
ﳀ
جَآءَكُمۡۖ
ﳁﳂ
أَسِحۡرٌ
ﳃ
هَٰذَا
ﳄ
وَلَا
ﳅ
يُفۡلِحُ
ﳆ
ٱلسَّٰحِرُونَ
ﳇ
٧٧
ﳈ
Disse Mosè: «Vorreste dire della verità, dopo che vi si è manifestata: “questa è magia”?». I maghi non avranno riuscita alcuna.
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