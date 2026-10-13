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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 74
Yunus
74
10:74
ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليومنوا بما كذبوا به من قبل كذالك نطبع على قلوب المعتدين ٧٤
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٤
ثُمَّ
ﲊ
بَعَثۡنَا
ﲋ
مِنۢ
ﲌ
بَعۡدِهِۦ
ﲍ
رُسُلًا
ﲎ
إِلَىٰ
ﲏ
قَوۡمِهِمۡ
ﲐ
فَجَآءُوهُم
ﲑ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲒ
فَمَا
ﲓ
كَانُواْ
ﲔ
لِيُؤۡمِنُواْ
ﲕ
بِمَا
ﲖ
كَذَّبُواْ
ﲗ
بِهِۦ
ﲘ
مِن
ﲙ
قَبۡلُۚ
ﲚﲛ
كَذَٰلِكَ
ﲜ
نَطۡبَعُ
ﲝ
عَلَىٰ
ﲞ
قُلُوبِ
ﲟ
ٱلۡمُعۡتَدِينَ
ﲠ
٧٤
ﲡ
Dopo di lui mandammo altri messaggeri ai loro popoli. Vennero loro con le prove, ma [la gente] non volle credere a ciò che in principio aveva tacciato di menzogna. Così suggelliamo i cuori dei trasgressori.
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