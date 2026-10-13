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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 73
Yunus
73
10:73
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلايف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ٧٣
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَـٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَـٰهُمْ خَلَـٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٣
فَكَذَّبُوهُ
ﱷ
فَنَجَّيۡنَٰهُ
ﱸ
وَمَن
ﱹ
مَّعَهُۥ
ﱺ
فِي
ﱻ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱼ
وَجَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱽ
خَلَٰٓئِفَ
ﱾ
وَأَغۡرَقۡنَا
ﱿ
ٱلَّذِينَ
ﲀ
كَذَّبُواْ
ﲁ
بِـَٔايَٰتِنَاۖ
ﲂﲃ
فَٱنظُرۡ
ﲄ
كَيۡفَ
ﲅ
كَانَ
ﲆ
عَٰقِبَةُ
ﲇ
ٱلۡمُنذَرِينَ
ﲈ
٧٣
ﲉ
Lo trattarono da bugiardo. Noi lo salvammo, lui e coloro che erano nell’Arca con lui, li facemmo successori
1
; e affogammo coloro che tacciavano di menzogna i Nostri segni. Guarda quello che è successo a coloro che erano stati avvertiti.
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