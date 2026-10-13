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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 62
Yunus
62
10:62
الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٢
أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢
أَلَآ
ﱁ
إِنَّ
ﱂ
أَوۡلِيَآءَ
ﱃ
ٱللَّهِ
ﱄ
لَا
ﱅ
خَوۡفٌ
ﱆ
عَلَيۡهِمۡ
ﱇ
وَلَا
ﱈ
هُمۡ
ﱉ
يَحۡزَنُونَ
ﱊ
٦٢
ﱋ
In verità, quanto ai prediletti di Allah
1
, non avranno nulla da temere e non saranno afflitti;
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Tafsir Fathul Majid
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