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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 6
Yunus
6
10:6
ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون ٦
إِنَّ فِى ٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَّقُونَ ٦
إِنَّ
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱخۡتِلَٰفِ
ﳂ
ٱلَّيۡلِ
ﳃ
وَٱلنَّهَارِ
ﳄ
وَمَا
ﳅ
خَلَقَ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
فِي
ﳈ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳉ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﳊ
لَأٓيَٰتٖ
ﳋ
لِّقَوۡمٖ
ﳌ
يَتَّقُونَ
ﳍ
٦
ﳎ
In verità nell’alternarsi della notte e del giorno, e in ciò che Allah ha creato nei cieli e sulla terra, ci sono segni per genti che [Lo] temono.
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Tafsir Fathul Majid
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