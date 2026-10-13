[ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: ههواڵم پێ بدهن ئایا ئهوهی كه خوای گهوره بۆی دابهزاندوون و پێى بهخشیوون و بۆی حهڵاڵ كردوون له ڕزق و ڕۆزی ئێوه خۆتان ههندێكی لێ حهرام ئهكهن و ههندێكی حهڵاڵ ئهكهن بهئارهزووی خۆتان وهكو له سوورهتی (ئهنعام) دا باسمان كرد، ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: ئایا خوای گهوره ئیزنی داون ئێوه بهههواو ئارهزووی خۆتان شت حهڵاڵ بكهن و حهرام بكهن، ئهم ئایهته دابهزى بۆ ئینكارى كردن له موشریكان كه به ههواو ئارهزوى خۆیان ئاژهڵیان بۆ خۆیان حهڵاڵ دهكرد و لهسهر خۆیان حهرامیان دهكرد [ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩) ] یان درۆ بۆ خوای گهوره ههڵئهبهستن و بهناوی خوای گهورهوه قسه ئهكهن.