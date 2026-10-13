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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 55
Yunus
55
10:55
الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٥٥
أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٥
أَلَآ
ﱙ
إِنَّ
ﱚ
لِلَّهِ
ﱛ
مَا
ﱜ
فِي
ﱝ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱞ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﱟﱠ
أَلَآ
ﱡ
إِنَّ
ﱢ
وَعۡدَ
ﱣ
ٱللَّهِ
ﱤ
حَقّٞ
ﱥ
وَلَٰكِنَّ
ﱦ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﱧ
لَا
ﱨ
يَعۡلَمُونَ
ﱩ
٥٥
ﱪ
In verità ad Allah appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra e la promessa di Allah è verità, ma la maggior parte di loro non sanno nulla.
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Tafsir Fathul Majid
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