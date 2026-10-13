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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 49
Yunus
49
10:49
قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ٤٩
قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةًۭ ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٤٩
قُل
ﲕ
لَّآ
ﲖ
أَمۡلِكُ
ﲗ
لِنَفۡسِي
ﲘ
ضَرّٗا
ﲙ
وَلَا
ﲚ
نَفۡعًا
ﲛ
إِلَّا
ﲜ
مَا
ﲝ
شَآءَ
ﲞ
ٱللَّهُۗ
ﲟﲠ
لِكُلِّ
ﲡ
أُمَّةٍ
ﲢ
أَجَلٌۚ
ﲣﲤ
إِذَا
ﲥ
جَآءَ
ﲦ
أَجَلُهُمۡ
ﲧ
فَلَا
ﲨ
يَسۡتَـٔۡخِرُونَ
ﲩ
سَاعَةٗ
ﲪ
وَلَا
ﲫ
يَسۡتَقۡدِمُونَ
ﲬ
٤٩
ﲭ
Di’: «Io non possiedo da me stesso né danno né profitto all’in- fuori della volontà di Allah. Ogni comunità ha il suo termine. Quando esso giunge, non viene concessa né un’ora di ritardo né una di anticipo».
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