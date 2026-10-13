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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 46
Yunus
46
10:46
واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ٤٦
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ٤٦
وَإِمَّا
ﱯ
نُرِيَنَّكَ
ﱰ
بَعۡضَ
ﱱ
ٱلَّذِي
ﱲ
نَعِدُهُمۡ
ﱳ
أَوۡ
ﱴ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﱵ
فَإِلَيۡنَا
ﱶ
مَرۡجِعُهُمۡ
ﱷ
ثُمَّ
ﱸ
ٱللَّهُ
ﱹ
شَهِيدٌ
ﱺ
عَلَىٰ
ﱻ
مَا
ﱼ
يَفۡعَلُونَ
ﱽ
٤٦
ﱾ
Sia che ti facessimo vedere una parte di ciò con cui li minacciamo, sia che ti facessimo morire prima, è comunque verso di Noi che ritorneranno, quindi Allah sarà testimone di quello che avranno fatto.
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