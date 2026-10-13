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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 40
Yunus
40
10:40
ومنهم من يومن به ومنهم من لا يومن به وربك اعلم بالمفسدين ٤٠
وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٤٠
وَمِنۡهُم
ﳉ
مَّن
ﳊ
يُؤۡمِنُ
ﳋ
بِهِۦ
ﳌ
وَمِنۡهُم
ﳍ
مَّن
ﳎ
لَّا
ﳏ
يُؤۡمِنُ
ﳐ
بِهِۦۚ
ﳑﳒ
وَرَبُّكَ
ﳓ
أَعۡلَمُ
ﳔ
بِٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﳕ
٤٠
ﳖ
Tra loro c’è qualcuno che crede in esso
1
mentre altri non vi credono affatto. Il tuo Signore è Colui Che meglio conosce i corruttori.
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