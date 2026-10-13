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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 37
Yunus
37
10:37
وما كان هاذا القران ان يفترى من دون الله ولاكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ٣٧
وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٣٧
وَمَا
ﲊ
كَانَ
ﲋ
هَٰذَا
ﲌ
ٱلۡقُرۡءَانُ
ﲍ
أَن
ﲎ
يُفۡتَرَىٰ
ﲏ
مِن
ﲐ
دُونِ
ﲑ
ٱللَّهِ
ﲒ
وَلَٰكِن
ﲓ
تَصۡدِيقَ
ﲔ
ٱلَّذِي
ﲕ
بَيۡنَ
ﲖ
يَدَيۡهِ
ﲗ
وَتَفۡصِيلَ
ﲘ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲙ
لَا
ﲚ
رَيۡبَ
ﲛ
فِيهِ
ﲜ
مِن
ﲝ
رَّبِّ
ﲞ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲟ
٣٧
ﲠ
Questo Corano non può essere forgiato da altri che Allah! Ed anzi è la conferma di ciò che lo precede, una spiegazione dettagliata del Libro del Signore dei mondi a proposito del quale non esiste dubbio alcuno.
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