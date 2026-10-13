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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 34
Yunus
34
10:34
قل هل من شركايكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى توفكون ٣٤
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٣٤
قُلۡ
ﱁ
هَلۡ
ﱂ
مِن
ﱃ
شُرَكَآئِكُم
ﱄ
مَّن
ﱅ
يَبۡدَؤُاْ
ﱆ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱇ
ثُمَّ
ﱈ
يُعِيدُهُۥۚ
ﱉﱊ
قُلِ
ﱋ
ٱللَّهُ
ﱌ
يَبۡدَؤُاْ
ﱍ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱎ
ثُمَّ
ﱏ
يُعِيدُهُۥۖ
ﱐﱑ
فَأَنَّىٰ
ﱒ
تُؤۡفَكُونَ
ﱓ
٣٤
ﱔ
Di’ : «C’è qualcuno dei vostri dèi che inizia la creazione e la reitera?»
1
. Di’: «Allah inizia la creazione e la reitera. Come vi siete distolti!».
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Tafsir Fathul Majid
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