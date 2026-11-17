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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 30
Yunus
30
10:30
هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ٣٠
هُنَالِكَ تَبْلُوا۟ كُلُّ نَفْسٍۢ مَّآ أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ٣٠
هُنَالِكَ
ﲖ
تَبۡلُواْ
ﲗ
كُلُّ
ﲘ
نَفۡسٖ
ﲙ
مَّآ
ﲚ
أَسۡلَفَتۡۚ
ﲛﲜ
وَرُدُّوٓاْ
ﲝ
إِلَى
ﲞ
ٱللَّهِ
ﲟ
مَوۡلَىٰهُمُ
ﲠ
ٱلۡحَقِّۖ
ﲡﲢ
وَضَلَّ
ﲣ
عَنۡهُم
ﲤ
مَّا
ﲥ
كَانُواْ
ﲦ
يَفۡتَرُونَ
ﲧ
٣٠
ﲨ
Colà ogni anima subirà [le conseguenze di] quello che già fece. E saranno ricondotti ad Allah, il loro vero Padrone, mentre ciò che avevano inventato li abbandonerà.
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