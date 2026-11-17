Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 28
Yunus
28
10:28
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاوكم فزيلنا بينهم وقال شركاوهم ما كنتم ايانا تعبدون ٢٨
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٢٨
وَيَوۡمَ
ﱶ
نَحۡشُرُهُمۡ
ﱷ
جَمِيعٗا
ﱸ
ثُمَّ
ﱹ
نَقُولُ
ﱺ
لِلَّذِينَ
ﱻ
أَشۡرَكُواْ
ﱼ
مَكَانَكُمۡ
ﱽ
أَنتُمۡ
ﱾ
وَشُرَكَآؤُكُمۡۚ
ﱿﲀ
فَزَيَّلۡنَا
ﲁ
بَيۡنَهُمۡۖ
ﲂﲃ
وَقَالَ
ﲄ
شُرَكَآؤُهُم
ﲅ
مَّا
ﲆ
كُنتُمۡ
ﲇ
إِيَّانَا
ﲈ
تَعۡبُدُونَ
ﲉ
٢٨
ﲊ
Il Giorno in cui li raduneremo tutti, diremo ai politeisti: «State in disparte, voi e i vostri soci», e li separeremo gli uni dagli altri. Diranno i loro soci: «Non adoravate certamente noi
1
!
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.