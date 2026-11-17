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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 23
Yunus
23
10:23
فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون ٢٣
فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَـٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٣
فَلَمَّآ
ﲅ
أَنجَىٰهُمۡ
ﲆ
إِذَا
ﲇ
هُمۡ
ﲈ
يَبۡغُونَ
ﲉ
فِي
ﲊ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲋ
بِغَيۡرِ
ﲌ
ٱلۡحَقِّۗ
ﲍﲎ
يَٰٓأَيُّهَا
ﲏ
ٱلنَّاسُ
ﲐ
إِنَّمَا
ﲑ
بَغۡيُكُمۡ
ﲒ
عَلَىٰٓ
ﲓ
أَنفُسِكُمۖ
ﲔﲕ
مَّتَٰعَ
ﲖ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲗ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲘﲙ
ثُمَّ
ﲚ
إِلَيۡنَا
ﲛ
مَرۡجِعُكُمۡ
ﲜ
فَنُنَبِّئُكُم
ﲝ
بِمَا
ﲞ
كُنتُمۡ
ﲟ
تَعۡمَلُونَ
ﲠ
٢٣
ﲡ
Quando poi Allah li ha salvati, ecco che si mostrano ribelli sulla terra! – O uomini, invero la vostra ribellione è contro voi stessi, [avrete] gioia effimera nella vita terrena e poi sarete ricondotti verso di Noi, e allora vi informeremo circa il vostro operato.
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