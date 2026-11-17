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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 22
Yunus
22
10:22
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لين انجيتنا من هاذه لنكونن من الشاكرين ٢٢
هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍۢ طَيِّبَةٍۢ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌۭ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍۢ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ٢٢
هُوَ
ﱚ
ٱلَّذِي
ﱛ
يُسَيِّرُكُمۡ
ﱜ
فِي
ﱝ
ٱلۡبَرِّ
ﱞ
وَٱلۡبَحۡرِۖ
ﱟﱠ
حَتَّىٰٓ
ﱡ
إِذَا
ﱢ
كُنتُمۡ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱥ
وَجَرَيۡنَ
ﱦ
بِهِم
ﱧ
بِرِيحٖ
ﱨ
طَيِّبَةٖ
ﱩ
وَفَرِحُواْ
ﱪ
بِهَا
ﱫ
جَآءَتۡهَا
ﱬ
رِيحٌ
ﱭ
عَاصِفٞ
ﱮ
وَجَآءَهُمُ
ﱯ
ٱلۡمَوۡجُ
ﱰ
مِن
ﱱ
كُلِّ
ﱲ
مَكَانٖ
ﱳ
وَظَنُّوٓاْ
ﱴ
أَنَّهُمۡ
ﱵ
أُحِيطَ
ﱶ
بِهِمۡ
ﱷ
دَعَوُاْ
ﱸ
ٱللَّهَ
ﱹ
مُخۡلِصِينَ
ﱺ
لَهُ
ﱻ
ٱلدِّينَ
ﱼ
لَئِنۡ
ﱽ
أَنجَيۡتَنَا
ﱾ
مِنۡ
ﱿ
هَٰذِهِۦ
ﲀ
لَنَكُونَنَّ
ﲁ
مِنَ
ﲂ
ٱلشَّٰكِرِينَ
ﲃ
٢٢
ﲄ
Egli è Colui che vi fa viaggiare per terra e per mare. Quando siete su battelli che navigano col buon vento, [gli uomini] esultano. Quando sorge un vento impetuoso e le onde si alzano da ogni parte, invocano Allah e Gli rendono un culto puro -: «Se ci salvi, saremo certamente riconoscenti!…»
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