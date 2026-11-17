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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 15
Yunus
15
10:15
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايت بقران غير هاذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٥
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَـٰتٍۢ ۙ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَـٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِىٓ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥
وَإِذَا
ﱁ
تُتۡلَىٰ
ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
ءَايَاتُنَا
ﱄ
بَيِّنَٰتٖ
ﱅ
قَالَ
ﱆ
ٱلَّذِينَ
ﱇ
لَا
ﱈ
يَرۡجُونَ
ﱉ
لِقَآءَنَا
ﱊ
ٱئۡتِ
ﱋ
بِقُرۡءَانٍ
ﱌ
غَيۡرِ
ﱍ
هَٰذَآ
ﱎ
أَوۡ
ﱏ
بَدِّلۡهُۚ
ﱐﱑ
قُلۡ
ﱒ
مَا
ﱓ
يَكُونُ
ﱔ
لِيٓ
ﱕ
أَنۡ
ﱖ
أُبَدِّلَهُۥ
ﱗ
مِن
ﱘ
تِلۡقَآيِٕ
ﱙ
نَفۡسِيٓۖ
ﱚﱛ
إِنۡ
ﱜ
أَتَّبِعُ
ﱝ
إِلَّا
ﱞ
مَا
ﱟ
يُوحَىٰٓ
ﱠ
إِلَيَّۖ
ﱡﱢ
إِنِّيٓ
ﱣ
أَخَافُ
ﱤ
إِنۡ
ﱥ
عَصَيۡتُ
ﱦ
رَبِّي
ﱧ
عَذَابَ
ﱨ
يَوۡمٍ
ﱩ
عَظِيمٖ
ﱪ
١٥
ﱫ
Quando vengono recitati i Nostri segni, prove evidenti, coloro che non sperano di incontrarci dicono: «Portaci un Corano diverso da questo»; oppure: «Modificalo». Di’: «Non posso permettermi di modificarlo di mia volontà. Non faccio che seguire quello che mi è stato rivelato. Se disobbedissi al mio Signore, temerei il castigo di un giorno terribile».
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