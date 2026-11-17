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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 13
Yunus
13
10:13
ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليومنوا كذالك نجزي القوم المجرمين ١٣
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٣
وَلَقَدۡ
ﲫ
أَهۡلَكۡنَا
ﲬ
ٱلۡقُرُونَ
ﲭ
مِن
ﲮ
قَبۡلِكُمۡ
ﲯ
لَمَّا
ﲰ
ظَلَمُواْ
ﲱ
وَجَآءَتۡهُمۡ
ﲲ
رُسُلُهُم
ﲳ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲴ
وَمَا
ﲵ
كَانُواْ
ﲶ
لِيُؤۡمِنُواْۚ
ﲷﲸ
كَذَٰلِكَ
ﲹ
نَجۡزِي
ﲺ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲻ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲼ
١٣
ﲽ
Facemmo perire le generazioni precedenti perché furono ingiuste. Messaggeri della loro gente avevano portato le prove, ma essi non furono disposti a credere. Compensiamo così gli empi.
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