[ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ ] وه مرۆڤـ جاری وا ههیه كه تووشی زهرهرو زیانێك ئهبێ [ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ] له ههموو حاڵهتێكدا دوعا دهكات و له خوا ئهپاڕێتهوه به ڕاكشانهوه یان به دانیشتنهوه یان بهپێوه [ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ ] بهڵام كاتێك كه زهرهرو زیان و تهنگیهكهی لهسهر لائهبهین و ههڵئهگرین [ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ ] ئهڕوات وهك ئهوهی كه ئهو نهبووبێ تووشی زهرهرو زیان بووبێت و دوعای كردبێ ههمووی لهبیر دهكات، وه زۆرێك له موسڵمانانیش وان [ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢) ] بهم شێوازانه بۆ ئهم كهسانه كه ئیسراف و زیادڕهوی ئهكهن له كردهوهی خراپدا كردهوهكانیان بۆ ڕازێندراوهتهوه تا بێئاگا بن له شوكری خوای گهوره.