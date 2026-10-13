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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 107
Yunus
107
10:107
وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ١٠٧
وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍۢ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧
وَإِن
ﱁ
يَمۡسَسۡكَ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
بِضُرّٖ
ﱄ
فَلَا
ﱅ
كَاشِفَ
ﱆ
لَهُۥٓ
ﱇ
إِلَّا
ﱈ
هُوَۖ
ﱉﱊ
وَإِن
ﱋ
يُرِدۡكَ
ﱌ
بِخَيۡرٖ
ﱍ
فَلَا
ﱎ
رَآدَّ
ﱏ
لِفَضۡلِهِۦۚ
ﱐﱑ
يُصِيبُ
ﱒ
بِهِۦ
ﱓ
مَن
ﱔ
يَشَآءُ
ﱕ
مِنۡ
ﱖ
عِبَادِهِۦۚ
ﱗﱘ
وَهُوَ
ﱙ
ٱلۡغَفُورُ
ﱚ
ٱلرَّحِيمُ
ﱛ
١٠٧
ﱜ
Se Allah decreta che ti giunga una sventura, non c’è nessuno, eccetto Lui, che possa liberartene. E se vuole un bene per te, nessuno può ostacolare la Sua grazia. Egli ne gratifica chi vuole tra i Suoi servi. Egli è il Perdonatore, il Misericordioso.
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Tafsir Fathul Majid
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