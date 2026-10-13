Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 105
Yunus
105
10:105
وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ١٠٥
وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًۭا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٥
وَأَنۡ
ﳁ
أَقِمۡ
ﳂ
وَجۡهَكَ
ﳃ
لِلدِّينِ
ﳄ
حَنِيفٗا
ﳅ
وَلَا
ﳆ
تَكُونَنَّ
ﳇ
مِنَ
ﳈ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ﳉ
١٠٥
ﳊ
E [mi è stato ordinato]: «Sii sincero nella religione, non essere un associatore
1
,
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.