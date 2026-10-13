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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 101
Yunus
101
10:101
قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يومنون ١٠١
قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْـَٔايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍۢ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠١
قُلِ
ﱸ
ٱنظُرُواْ
ﱹ
مَاذَا
ﱺ
فِي
ﱻ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱼ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﱽﱾ
وَمَا
ﱿ
تُغۡنِي
ﲀ
ٱلۡأٓيَٰتُ
ﲁ
وَٱلنُّذُرُ
ﲂ
عَن
ﲃ
قَوۡمٖ
ﲄ
لَّا
ﲅ
يُؤۡمِنُونَ
ﲆ
١٠١
ﲇ
Di’: «Osservate quello che c’è nei cieli e sulla terra». Ma né i segni né le minacce serviranno alla gente che non crede.
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