Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 10
Yunus
10
10:10
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ١٠
دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَـٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَـٰمٌۭ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱩ
فِيهَا
ﱪ
سُبۡحَٰنَكَ
ﱫ
ٱللَّهُمَّ
ﱬ
وَتَحِيَّتُهُمۡ
ﱭ
فِيهَا
ﱮ
سَلَٰمٞۚ
ﱯﱰ
وَءَاخِرُ
ﱱ
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱲ
أَنِ
ﱳ
ٱلۡحَمۡدُ
ﱴ
لِلَّهِ
ﱵ
رَبِّ
ﱶ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱷ
١٠
ﱸ
Colà la loro invocazione sarà: «Gloria a Te, Allah»; il loro saluto: «Pace»; e l’ultima delle loro invocazioni [sarà]: «La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi».
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.