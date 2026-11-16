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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 1
Yunus
1
10:1
الر تلك ايات الكتاب الحكيم ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْحَكِيمِ ١
الٓرۚ
ﱁﱂ
تِلۡكَ
ﱃ
ءَايَٰتُ
ﱄ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱅ
ٱلۡحَكِيمِ
ﱆ
١
ﱇ
Alif, Lâm, Rà
1
. Questi sono i versetti del Libro saggio.
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Tafsir Fathul Majid
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