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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 7
Fussilat
7
41:7
الذين لا يوتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون ٧
ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٧
ٱلَّذِينَ
ﱼ
لَا
ﱽ
يُؤۡتُونَ
ﱾ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﱿ
وَهُم
ﲀ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
ﲁ
هُمۡ
ﲂ
كَٰفِرُونَ
ﲃ
٧
ﲄ
che non pagano la decima
1
e non credono nell’Altra vita.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.