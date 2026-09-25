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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 4
Fussilat
4
41:4
بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون ٤
بَشِيرًۭا وَنَذِيرًۭا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٤
بَشِيرٗا
ﱐ
وَنَذِيرٗا
ﱑ
فَأَعۡرَضَ
ﱒ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﱓ
فَهُمۡ
ﱔ
لَا
ﱕ
يَسۡمَعُونَ
ﱖ
٤
ﱗ
annunzio e monito; ma la maggior parte di loro si sottrae, senza ascoltare.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.