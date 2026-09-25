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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 34
Fussilat
34
41:34
ولا تستوي الحسنة ولا السيية ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ٣٤
وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌۭ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌۭ ٣٤
وَلَا
ﱺ
تَسۡتَوِي
ﱻ
ٱلۡحَسَنَةُ
ﱼ
وَلَا
ﱽ
ٱلسَّيِّئَةُۚ
ﱾﱿ
ٱدۡفَعۡ
ﲀ
بِٱلَّتِي
ﲁ
هِيَ
ﲂ
أَحۡسَنُ
ﲃ
فَإِذَا
ﲄ
ٱلَّذِي
ﲅ
بَيۡنَكَ
ﲆ
وَبَيۡنَهُۥ
ﲇ
عَدَٰوَةٞ
ﲈ
كَأَنَّهُۥ
ﲉ
وَلِيٌّ
ﲊ
حَمِيمٞ
ﲋ
٣٤
ﲌ
Non sono certo uguali la cattiva [azione] e quella buona. Respingi quella con
1
qualcosa che sia migliore: colui dal quale ti divideva l’inimicizia, diventerà un amico affettuoso.
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