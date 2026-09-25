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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 3
Fussilat
3
41:3
كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ٣
كِتَـٰبٌۭ فُصِّلَتْ ءَايَـٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا لِّقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٣
كِتَٰبٞ
ﱈ
فُصِّلَتۡ
ﱉ
ءَايَٰتُهُۥ
ﱊ
قُرۡءَانًا
ﱋ
عَرَبِيّٗا
ﱌ
لِّقَوۡمٖ
ﱍ
يَعۡلَمُونَ
ﱎ
٣
ﱏ
Un Libro i cui versetti sono stati esposti chiaramente; un Corano
1
arabo, per uomini che conoscono
2
,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.