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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 22
Fussilat
22
41:22
وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولاكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ٢٢
وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَـٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَـٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًۭا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٢٢
وَمَا
ﱖ
كُنتُمۡ
ﱗ
تَسۡتَتِرُونَ
ﱘ
أَن
ﱙ
يَشۡهَدَ
ﱚ
عَلَيۡكُمۡ
ﱛ
سَمۡعُكُمۡ
ﱜ
وَلَآ
ﱝ
أَبۡصَٰرُكُمۡ
ﱞ
وَلَا
ﱟ
جُلُودُكُمۡ
ﱠ
وَلَٰكِن
ﱡ
ظَنَنتُمۡ
ﱢ
أَنَّ
ﱣ
ٱللَّهَ
ﱤ
لَا
ﱥ
يَعۡلَمُ
ﱦ
كَثِيرٗا
ﱧ
مِّمَّا
ﱨ
تَعۡمَلُونَ
ﱩ
٢٢
ﱪ
Non eravate celati a tal punto che non potessero testimoniare contro di voi il vostro udito, i vostri occhi e le vostre pelli. Pensavate invece che Allah non conoscesse quello che facevate.
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Tafsir Fathul Majid
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