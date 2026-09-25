[ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ] كاتێك كه پێغهمبهرانیان بۆ هات له شارهكانی پێش و پاشیانهوه [ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ] كه پێیان وتن: عیبادهتی هیچ كهس و شتێك مهكهن جگه له زاتی پیرۆزی (الله) كه تاك و تهنهاو بێ هاوهڵهو ههر ئهو شایهنی پهرستنه [ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ] ئهوانیش وتیان: ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بوایه ئهوه مهلائیكهتێكی به پێغهمبهر ئهنارد نهك مرۆڤ [ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (١٤) ] وتیان: ئهوهی كه ئێوهی پێ نێردراون له یهكخواپهرستی و ئیمان هێنان ئێمه پێی كافرین و باوهڕتان پێ ناكهین، چونكه ئێوهیش وهكو ئێمه مرۆڤن.