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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 13
Fussilat
13
41:13
فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ١٣
فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَـٰعِقَةًۭ مِّثْلَ صَـٰعِقَةِ عَادٍۢ وَثَمُودَ ١٣
فَإِنۡ
ﱗ
أَعۡرَضُواْ
ﱘ
فَقُلۡ
ﱙ
أَنذَرۡتُكُمۡ
ﱚ
صَٰعِقَةٗ
ﱛ
مِّثۡلَ
ﱜ
صَٰعِقَةِ
ﱝ
عَادٖ
ﱞ
وَثَمُودَ
ﱟ
١٣
ﱠ
Se si allontanano, di’ loro: «Vi dò l’avvertimento di una folgore
1
, uguale alla folgore [che colpì] gli ‘Âd e i Thamùd».
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Tafsir Fathul Majid
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