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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 12
Fussilat
12
41:12
فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذالك تقدير العزيز العليم ١٢
فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍۢ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَحِفْظًۭا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٢
فَقَضَىٰهُنَّ
ﱁ
سَبۡعَ
ﱂ
سَمَٰوَاتٖ
ﱃ
فِي
ﱄ
يَوۡمَيۡنِ
ﱅ
وَأَوۡحَىٰ
ﱆ
فِي
ﱇ
كُلِّ
ﱈ
سَمَآءٍ
ﱉ
أَمۡرَهَاۚ
ﱊﱋ
وَزَيَّنَّا
ﱌ
ٱلسَّمَآءَ
ﱍ
ٱلدُّنۡيَا
ﱎ
بِمَصَٰبِيحَ
ﱏ
وَحِفۡظٗاۚ
ﱐﱑ
ذَٰلِكَ
ﱒ
تَقۡدِيرُ
ﱓ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱔ
ٱلۡعَلِيمِ
ﱕ
١٢
ﱖ
Stabilì in due giorni i sette cieli e ad ogni cielo assegnò la sua funzione. E abbellimmo il cielo più vicino di luminarie e di una protezione
1
. Questo è il decreto dell’Eccelso, del Sapiente!
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