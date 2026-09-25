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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 11
Fussilat
11
41:11
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ايتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طايعين ١١
ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌۭ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًۭا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ١١
ثُمَّ
ﲰ
ٱسۡتَوَىٰٓ
ﲱ
إِلَى
ﲲ
ٱلسَّمَآءِ
ﲳ
وَهِيَ
ﲴ
دُخَانٞ
ﲵ
فَقَالَ
ﲶ
لَهَا
ﲷ
وَلِلۡأَرۡضِ
ﲸ
ٱئۡتِيَا
ﲹ
طَوۡعًا
ﲺ
أَوۡ
ﲻ
كَرۡهٗا
ﲼ
قَالَتَآ
ﲽ
أَتَيۡنَا
ﲾ
طَآئِعِينَ
ﲿ
١١
ﳀ
Poi si rivolse al cielo che era fumo
1
e disse a quello e alla terra: «Venite entrambi, per amore o per forza». Risposero: «Veniamo obbedienti!».
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Tafsir Fathul Majid
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