المحطات المنسقة
التلاوات الشائعة
التلاوات الشائعة
تلاوات يومية منتقاة
سور يس والواقعة والملك
سور يس والواقعة والملك
السور لقراء مختارين
سورة الكهف
سورة الكهف
استمع لسورة الكهف على التكرار
جزء عم
جزء عم
استمع إلى الجزء الأخير من القرآن
محطات القراء
عبدالرحمن السديس
عبدالرحمن السديس
Murattal
خليفة الطنيجي
خليفة الطنيجي
Murattal
محمود خليل الحصري
محمود خليل الحصري
Murattal
سعود الشريم
سعود الشريم
Murattal
عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط عبد الصمد
Murattal
محمد صديق المنشاوي
محمد صديق المنشاوي
Murattal
مشاري راشد العفاسي
مشاري راشد العفاسي
Murattal
أبو بكر الشاطرى
أبو بكر الشاطرى
Murattal
عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط عبد الصمد
Mujawwad
هاني الرفاعي
هاني الرفاعي
Murattal
محمد صديق المنشاوي
محمد صديق المنشاوي
Kids repeat
مشاري راشد العفاسي
مشاري راشد العفاسي
Murattal
محمود خليل الحصري
محمود خليل الحصري
Muallim