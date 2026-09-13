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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ibrahim Ayah 2
Ibrahim
2
14:2
الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد ٢
ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌۭ لِّلْكَـٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍۢ شَدِيدٍ ٢
ٱللَّهِ
ﱤ
ٱلَّذِي
ﱥ
لَهُۥ
ﱦ
مَا
ﱧ
فِي
ﱨ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱩ
وَمَا
ﱪ
فِي
ﱫ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﱬﱭ
وَوَيۡلٞ
ﱮ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﱯ
مِنۡ
ﱰ
عَذَابٖ
ﱱ
شَدِيدٍ
ﱲ
٢
ﱳ
[la via di] Allah, Cui appartiene quel che è nei cieli e sulla terra. Guai a coloro che non credono: subiranno un severo castigo;
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Tafsir Fathul Majid
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