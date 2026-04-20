Al-Ma'idah
63
5:63
لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون ٦٣
لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ٦٣
Perché i rabbini e i dottori non impediscono loro di peccare con la parola e di nutrirsi di illeciti guadagni? Quanto male c’è in quello che operano!
Rebar Kurdish Tafsir
لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ
] ئهوه بۆچی قهشهی گاورو زانای جوولهكهكان قهدهغهو بهرههڵستیان ناكهن لهوهی كه ئهم قسه خراپانه بكهن وه ئهم حهرامانه بخۆن [
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (٦٣)
] كه ئهمه خراپترین كارێكه كه زاناكانیان ئهیكهن كه كهمتهرخهمی ئهكهن لهوهی كه ئینكاری ئهم خراپهیه بكهن كه ئهوانی تیایه.
