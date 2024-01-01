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信息收集

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个人信息的使用

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个性化 ：我们可能会使用您的阅读历史，根据您的喜好和兴趣提供个性化推荐和建议。

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沟通

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更正权 ：您有权要求古兰经基金会更正您认为不准确的任何信息。您还有权要求古兰经基金会补充您认为不完整的信息。



删除权： 在某些条件下，您有权要求古兰经基金会删除您的个人数据。



限制处理的权利： 您有权要求古兰经基金会在某些条件下限制对您的个人数据的处理。



反对处理的权利 ：在某些条件下，您有权反对古兰经基金会处理您的个人数据。



数据可移植权 ：在某些条件下，您有权要求古兰经基金会将我们收集的数据传输给其他组织或直接传输给您。

数据安全

我们采取适当措施保护您的个人信息免遭未经授权的访问、更改、披露或破坏。我们使用行业标准安全协议并采用物理、电子和管理保障措施来确保您数据的机密性和完整性。

数据共享

我们不会向第三方出售、交易或出租您的个人信息。

数据分析

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数据删除

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