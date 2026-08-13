Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Yusuf 12:83
Yusuf
83
12:83
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم ٨٣
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًۭا ۖ فَصَبْرٌۭ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٨٣
قَالَ
بَلْ
سَوَّلَتْ
لَكُمْ
اَنْفُسُكُمْ
اَمْرًا ؕ
فَصَبْرٌ
جَمِیْلٌ ؕ
عَسَی
اللّٰهُ
اَنْ
یَّاْتِیَنِیْ
بِهِمْ
جَمِیْعًا ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
الْعَلِیْمُ
الْحَكِیْمُ
۟
Dia (Yakub) berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan (yang buruk) itu. Maka (kesabaranku) adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا
] كاتێك كه گهڕانهوهو بۆ یهعقوبیان -
صلی الله علیه وسلم
- گێڕایهوه فهرمووی: بهڵكو ئهمه نهفستان ئهم ئیشهی بۆ جوان كردوون و ڕازاندۆتهوه كه ئهڵێن: كوڕهكه دزی كردووه له حهقیقهتدا ئهو دزی نهكردووه [
فَصَبْرٌ جَمِيلٌ
] فهرمووی: صهبرو ئارامگرتنێكی جوان ئارام ئهگرم كه هیچ گلهیی و گازندهیهكی تیا نهبێت له خوای گهوره [
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا
] بهڵكو خوای گهوره ههموویانم بۆ بگهڕێنێتهوه [
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٨٣)
] بهدڵنیایى ههر خوای گهوره زۆر زاناو كاربهجێیه.