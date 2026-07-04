Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
77
12:77
۞ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون ٧٧
۞ قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌۭ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّۭ مَّكَانًۭا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧
قَالُوْۤا
اِنْ
یَّسْرِقْ
فَقَدْ
سَرَقَ
اَخٌ
لَّهٗ
مِنْ
قَبْلُ ۚ
فَاَسَرَّهَا
یُوْسُفُ
فِیْ
نَفْسِهٖ
وَلَمْ
یُبْدِهَا
لَهُمْ ۚ
قَالَ
اَنْتُمْ
شَرٌّ
مَّكَانًا ۚ
وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ
بِمَا
تَصِفُوْنَ
۟
Mereka berkata, "Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan (kejengkelan) dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata (dalam hatinya), "Kedudukanmu justru lebih buruk. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ
] ئهوانیش وتیان: ئهگهر براكهمان دزیشی كرد بێت ئهوا پێشتریش برایهكی ههبوو كه یوسف بووه دزی كردووه، كه ئهوترێ: باپیری (باوكی دایكی) بتێكی ههبووه پهرستوویهتی ئهمیش دزیویهتی و شكاندوویهتی، یاخود وتراوه: ههر تۆمهتێك بووه داویانهته پاڵ یوسف و -
صلی الله علیه وسلم
- هیچ دزیهكی نهكردووه [
فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا
] یوسف ئهم شتهی له نهفسی خۆیدا شاردهوهو دهری نهبڕی، وه خهفهتی خوارد لهو قسهیهی كه كردیان و ئازاری پێ گهیشت، وه له دڵى خۆیدا وتی: ئێوه خراپترین شوێن و مهنزیلهتتان ههیه لهبهر ئهوهی دزى¬ كردنیان دایه پاڵ یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- [
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧)
] وه خوای گهوره زاناتره كه ئێوه ڕاستگۆ نین لهوهی كه دزی ئهدهنه پاڵ یوسف و بهم شێوازه وهسفی ئهكهن.