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Yusuf
74
12:74
قالوا فما جزاوه ان كنتم كاذبين ٧٤
قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَـٰذِبِينَ ٧٤
قَالُوْا
فَمَا
جَزَآؤُهٗۤ
اِنْ
كُنْتُمْ
كٰذِبِیْنَ
۟
Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ }
أي: جزاء هذا الفعل
{ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ }
بأن كان معكم؟