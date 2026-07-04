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Yusuf
70
12:70
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن موذن ايتها العير انكم لسارقون ٧٠
فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ٧٠
فَلَمَّا
جَهَّزَهُمْ
بِجَهَازِهِمْ
جَعَلَ
السِّقَایَةَ
فِیْ
رَحْلِ
اَخِیْهِ
ثُمَّ
اَذَّنَ
مُؤَذِّنٌ
اَیَّتُهَا
الْعِیْرُ
اِنَّكُمْ
لَسٰرِقُوْنَ
۟
Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia (Yusuf) memasukkan bejana
1
ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah! Sesungguhnya kamu pasti pencuri."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ
] وه كاتێك باری بۆ ئاماده كردن و بهڕێ كهوتن به بێ ئهوهى ههست بكهن ئهو صاعهی كه خواردنهكهیان پێ ئهپێوا، یان خواردنهوهى پێ دهخواردهوه كه له زیو یان ئاڵتون بوو خستیه ناو باری بنیامینی برایهوه [
ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠)
] پاشان بانگبێژێك بانگی كرد ئهی خهڵكی كاروانهكه بهدڵنیایى ئێوه دزن.