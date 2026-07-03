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Yusuf
63
12:63
فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون ٦٣
فَلَمَّا رَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ٦٣
فَلَمَّا
رَجَعُوْۤا
اِلٰۤی
اَبِیْهِمْ
قَالُوْا
یٰۤاَبَانَا
مُنِعَ
مِنَّا
الْكَیْلُ
فَاَرْسِلْ
مَعَنَاۤ
اَخَانَا
نَكْتَلْ
وَاِنَّا
لَهٗ
لَحٰفِظُوْنَ
۟
Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya (Yakub) mereka berkata, "Wahai ayah kami! Kami tidak akan mendapat jatah (gandum) lagi, (jika tidak membawa saudara kami), sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
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[
فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ
] كاتێك گهڕانهوه بۆ لای باوكیان [
قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا
] وتیان: ئهی باوكه لهمهودوا هیچ خواردنێكی ترمان پێ نادهن تا تۆ بنیامینی برامان لهگهڵماندا نهنێریت، بۆیه لهگهڵماندا بینێره [
نَكْتَلْ
] بههۆی ناردنی ئهوهوه بارێكی زیاتر خواردن دێنین [
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٦٣)
] وه ئێمهش به دڵنیایى براكهمان ئهپارێزین و نایهلین تووشی هیچ زهرهرو زیانێك بێت.