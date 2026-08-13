Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Yusuf 12:58
Yusuf
58
12:58
وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ٥٨
وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥٨
وَجَآءَ
اِخْوَةُ
یُوْسُفَ
فَدَخَلُوْا
عَلَیْهِ
فَعَرَفَهُمْ
وَهُمْ
لَهٗ
مُنْكِرُوْنَ
۟
Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir) lalu mereka masuk ke (tempat)nya. Maka dia (Yusuf) mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal (lagi) kepadanya.
1
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{بەسەرهاتی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- لەگەڵ براكانی} [
وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ
] براكانی یوسف له زهوی كهنعان له شامهوه هاتن بۆ میصر بۆ ئهوهی كه خواردن بهرنهوه چونكه گرانى و نهبوونى بوو، وه یوسف ساڵى بارى وشترێكى به خهڵكى شوێنانى تر دهدا بهنرخى ئاسایى خۆى پێش گرانییهكه [
فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ
] هاتنه ژورهوه بۆ لای یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ئهم ئهوانی ناسییهوه لهبهر ئهوهی كاتێ بهجێی هێشتن ئهوان ههر گهوره بوون [
وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (٥٨)
] بهڵام ئهوان یوسفیان -
صلی الله علیه وسلم
- نهناسی لهبهر ئهوهی كاتێك خستیانه ناو بیرهكهوه ئهو بچووك بوو ئێستا گهوره بووه، وه نایانزانى چى بهسهرهاتووهو گومانیان نابرد گهیشتبێته ئهم پلهیه.