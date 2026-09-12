О Мухаммад! Все предыдущие посланники были мужчинами, потому что Мы не отправляли посланниками ангелов или другие творения. Почему же твои соплеменники удивляются твоей пророческой миссии? Почему они считают, что никто не может превзойти их? Следуй же примеру своих предшественников, которые не приходили к своим народам из пустыни, а были уроженцами своих городов и поселений. Они были самыми благоразумными и самыми здравомыслящими людьми, и тебе должны быть ясны их поступки и деяния. Разве они не путешествовали по земле и не видели, каков был конец тех, кто жил прежде? Если они не верят тебе, пусть сами убедятся в том, что Аллах уничтожил тех, кто отказывался обратиться в правую веру. И пусть они остерегаются повторять ошибки своих предшественников, дабы их не постигло наказание, которое постигло тех, кто жил прежде. И пусть они знают, что райская обитель и вечные райские удовольствия лучше для тех, кто боится Аллаха, повинуется Его повелениям и остерегается нарушать Его запреты. Воистину, мирские удовольствия беспокойные, несовершенные и недолговечные, тогда как удовольствия в Последней жизни совершенны, нетленны и бесконечны. Они продолжаются вечно и с каждым мигом только увеличиваются. Неужели же люди лишены разума, благодаря которому они могли бы отдать предпочтение тому, что лучше?